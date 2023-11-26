الرئيس تبون يأمر بمزيد من التسهيلات في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.

كما أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات بأن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...