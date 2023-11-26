الرئيس تبون يأمر بمزيد من التسهيلات في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار

26 نوفمبر، 2023

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الحكومة بإدخال المزيد من التسهيلات، ضمن نظام عمل الوكالة المتخصصة في منح العقار الصناعي الموجه للاستثمار، بعيدا عن كل التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، بهدف محاربة الفساد وتسهيل مهام المتعاملين الاقتصاديين.

كما أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات بأن يكون ضمن مهام الوكالة الوطنية الجديدة للاستثمار، توفير الجيوب العقارية سواء كان مصدرها القطاع الخاص أو العمومي، والمحافظة عليها، وتسييرها، ضمن رؤية ذات جدوى اقتصادية حقيقية تُسرّع الاستثمار.

شرف الدين عبد النور

26 نوفمبر، 2023

مقالات ذات صلة

وزيرا الداخلية والتضامن الوطني يقدمان واجب العزاء لعائلة شهيد الواجب مختاري جلول بمناصر في تيبازة

6 أغسطس، 2023

الفريق أول السعيد شنقريحة يستقبل وزير الدولة المُكلف بالقوات المسلحة البريطانية

26 فبراير، 2023

جبهة البوليساريو تدين بشدة الأعمال الترهيبية ضد الناشطة الحقوقية سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها

17 مايو، 2022

رئيس الجمهورية: تذليل كل الصعوبات للشروع في تصنيع سيارات فيات

21 يونيو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: