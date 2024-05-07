الرئيس تبون يأمر باستحداث مؤسسات ناشئة متخصصة في مجال رسكلة النفايات

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، باستحداث مؤسسات ناشئة، متخصصة في مجال رسكلة النفايات، خاصة وأن لهذا المجال مردودية اقتصادية هامة، من خلال عمليات إعادة التحويل والتصنيع الموجه إلى عدة مجالات، على رأسها الفلاحة.

كما أمر الرئيس تبون، كذلك، وزيرة البيئة بالتنسيق مع نظرائها، في قطاعَيْ الداخلية والسكن، تحت إشراف الوزير الأول، لإعداد مخططٍ حول البيئة والعمران، يُعيد النظر في نظام فرْز وتوزيع النفايات، من خلال توعية المواطنين.

و أسدى رئيس الجمهورية، تعليمات تقضي بمباشرة إجراءات ميدانية لفرْز النفايات وتوزيعها ورسكلتها، في ولايات نموذجية تشمل المدن الكبرى قبل تعميمها، تهدف إلى تقويم السلوكات الاجتماعية لتساهم في النظام البيئي بفعالية وإيجابية.

كما أكد الرئيس عبد المجيد تبون، على ضرورة التجنّد لترقية صورة البلاد، بما يواكب كل الإصلاحات، التي تعرفها الجزائر، مع إعادة النظر في بعض النصوص التنظيمية، حتى تتماشى المخططات النظرية مع التطبيق الصارم للقوانين.

شرف الدين عبد النور