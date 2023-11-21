الرئيس تبون: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في حدود جوان 1967 

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، خلال تنشيطه لندوة صحفية، رفقة نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الجزائري التركي رفيع المستوى، أنه تم التأكيد مع الرئيس التركي، على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، في حدود جوان 1967.

وقال رئيس الجمهورية، “تطرقنا إلى الأوضاع في الشرق الأوسط بكل أبعاده وتداعياته وما يحدث في قطاع غزة من مأساة إنسانية جراء الجرائم البشعة التي يقترفها الاحتلال الصهيوني”

كما قال الرئيس تبون، أن الجزائر حاولت لم شمل الفصائل الفلسـطينية لكن الأمر توقف، مؤكدا أن الجزائر غير مسؤولة عن ذلك، و أضاف “أكدنا على ضرورة اقتران جرائم الاحتلال بالتحرك العاجل بشكل يوقف التوسع الاستيطاني ويردع إرهاب المستوطنين الممارس ضد الفلسطينيين في الضفة ويقود إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة في قطاع غزة أمام محكمة الجنايات الدولية”.

من جهة أخرى، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه تم التطرق مع الرئيس التركي، إلى الأوضاع والمستجدات في منطقة الساحل وقضية الصحراء الغربية، قائلا “سجلنا توافقا في وجهات النظر”.

شرف الدين عبد النور

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