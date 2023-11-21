الرئيس تبون: حجم المبادلات التجارية مع تركيا هذه السنة يتجاوز 6 مليار دولار

الرئيس تبون: حجم المبادلات التجارية مع تركيا هذه السنة يتجاوز 6 مليار دولار

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال تنشيطه لندوة صحفية مُشتركة مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمناسبة عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الجزائري التركي رفيع المستوى، أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ أكثر من 05 ملايير دولار سنة 2022، ويتجاوز 06 ملايير دولار في 2023.

و أكد الرئيس تبون، أن العلاقات الجزائرية-التركية قوية وذات آفاق مفتوحة للمزيد من التعاون بالنظر للإرادة السياسية الصادقة في البلدين، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا.

و أشار رئيس الجمهورية، إلى أن لقاء اليوم كان فرصة ثمينة “تطرقنا من خلاله للعلاقات الثنائية بصورة عامة والإنجازات التي حققناها معا” ، يضيف الرئيس عبد المجيد تبون.

و قال الرئيس تبون، “هذه الزيارة استحقاق هام في مسار العلاقات بين الجزائر وتركيا بالرغم من الظروف الخاصة والاستثنائية التي تطبع الأوضاع الحالية على المستوى الإقليمي والدولي”.

شرف الدين عبد النور

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