الرئيس الموريتاني يدعو إلى تكثيف التنسيق العربي لتحقيق الأمن والسلام

شدد اليوم الأربعاء، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، على ضرورة مضاعفة الجهود لتكثيف التعاون والتنسيق وابتداء العمل الجاد على تحقيق الأمن والسلام في كامل ترابنا العربي.

وأكد الغزواني في كلمته خلال اليوم الثاني ظن أشغال القمة العربية، على أنه يتعين تكثيف التنسيق العربي في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف والوصول بالعمل العرب المشترك لما تتطلع إليه الشعوب.

وأعرب ذات المتحدث، عن استبشاره خيرا باتفاق الجزائر الموقع بين الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى الوضع الصعب الذي تمر به القضية الفلسطينية.

وفي هذا الصدد قال الرئيس الموريتاني ان :”قضية فلسطين قضيتنا المركزية تمر اليوم بمرحلة مفصلية ونجدد تمسكنا الثابت بضرورة إيجاد حل دائم طبقا لقرارات مجلس الأمن ومبادرة السلام العربية”.”.

في حين دعا الغزواني إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي في ظل التحديات العالمية الحالية من خلال قيام فضاء اقتصادي مشترك يسهل الاندماج الاقتصادي.

ليديا كبيش

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