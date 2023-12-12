الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر يُتوّج بجائزة التميّز لأفضل رئيس تنفيذي في إفريقيا لهذا العام

تُوّج الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، بجائزة التميّز لأفضل رئيس تنفيذي في أفريقيا لعام 2023، وهذا خلال حفل جوائز Award Review Telecom ، الذي أقيم في دبي، يوم 7 ديسمبر الجاري، في إطار الدورة السابعة عشرة لقمة تيليكوم ريفيو لقادة قطاع الإتصالات.

وعكست هذه الجائزة الرفيعة المستوى، حسب بيان إتصالات الجزائر، التقدير الكبير لعادل بن تومي نظير التزامه وقيادته المتميّزة في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية بالجزائر.

قمة “تيليكوم ريفيو” لقادة قطاع الاتصالات هي واحدة من أهم الفعاليات في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، حيث تجمع أهم صنّاع القرار والفاعلين وشركات تصنيع المعدات من جميع أنحاء العالم في هذا القطاع لمناقشة أحدث الابتكارات والتحديات التي تشكل مشهد الاتصالات السلكية واللاسلكية على مستوى العالم.

و خلال هذه الدورة السابعة عشرة، أتيحت الفرصة للمشاركين لمناقشة جدول أعمال هذين اليومين، مع تسليط الضوء على موضوعات راهنة ومثيرة للاهتمام، كونها تؤثر بشكل كبير على عالم تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.

وفي هذا الصدد، أعرب بن تومي عن تقديره وامتنانه لمنظّمي هذا الحدث، حيث صرح : “إنه لشرف عظيم لنا أن نتحصل على “جائزة التميّز لأفضل رئيس تنفيذي لعام 2023 – أفريقيا”. هذا الاعتراف يعكس الجهود الحثيثة التي ما في مجال الابتكار وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة والإسهام في تطوير قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال تعميم نشر شبكة الألياف البصرية إلى المنزل (FTTH) عبر كامل ربوع الوطن”.

و أضاف، “لا يسعني إلا أن أقاسم هذه الجائزة مع كافة العمّال الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز وذلك بفضل تفانيهم في أداء المهام الموكلة لهم والتزامهم الدائم ونحن على يقين بأن التزامنا بالتميز سيضل مرشدا لنا، من خلال التركيز على المحاور الاستراتيجية الثلاثة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: توفير تكنولوجيا متطورة للجزائريين، جعل هذه التكنولوجيا متاحة من خلال إطلاق عروض في متناول الجميع وتحسين جودة خدمة الأنترنت والخدمات المقدمة لزبائننا”.

وأعربت إتصالات الجزائر في بيانها عن فخرها بهذا التمّيز التاريخي الذي أحرزه الرئيس المدير العام، عادل بن تومي، حيث قالت، “منذ أن عاد على رأس المؤسسة شهر فيفري 2022، لم يدّخر الرئيس المدير العام أدنى جهد لتوحيد العمّال حول الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وذلك بهدف تعزيز مكانة اتصالات الجزائر كفاعل رئيسي في القطاع على الصعيدين المحلي والإقليمي. هذا التقدير هو ثمرة تفانيه ونظرته الاستراتيجية ومبعث فخر واعتزاز للجزائر”.

شرف الدين عبد النور

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