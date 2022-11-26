الرئيس التونسي يستقبل رمطان لعمامرة

26 نوفمبر، 2022

استقبل اليوم السبت، الرئيس التونسي قيس سعيد، بقصر قرطاج، وزير الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للرئاسة التونسية، فقد تطرقت المحادثة إلى الروابط الأخوية الوطيدة القائمة بين تونس والجزائر والحرص المشترك على مزيد تدعيمها وفتح آفاق واعدة للتعاون وفق رؤى وتصورات جديدة، فضلا عن تعميق الحوار وتكريس سنة التشاور المتواصل والتنسيق المستمر.

وشكل هذا اللقاء مناسبة لمتابعة مخرجات القمة العربية الأخيرة المنعقدة بالجزائر، ولاستعراض جملة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، تضيف الرئاسة التونسية.

رمزي أحمد توميات

26 نوفمبر، 2022

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