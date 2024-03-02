الرئيس الإيراني يدعو لطرد الكيان الصهيوني من منظمة الأمم المتحدة

دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم، خلال مشاركته في أشغال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، إلى طرد الكيان الصهيوني من منظمة الأمم المتحدة ووقف كل أشكال التعامل معه.

و أشار رئيسي، في كلمته، إلى أن الكيان الصهيوني لا يلتزم بأي مواثيق دولية، مشددا على ضرورة الرجوع إلى الفلسطينيين من أجل أي حل للقضية.

كما دعا إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة الأمريكية، للاستماع لصوت مواطنيها الرافضين للإبـــادة الجماعية في غزة، مضيفا أن فلسطين اليوم هي مؤشر للإنسانية والأخلاق والضمير في المجتمع الإنساني.

و أكد الرئيس إبراهيم رئيسي، أن نظام الهيمنة الغربي يعيش أضعف حالاته حالياً، داعيا الجميع إلى دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

و قال إبراهيم رئيسي، “الشعب الجزائري الباسل استطاع التحرر من هذا العبء من خلال المقاومة وتضحيات الملايين من أبنائه”.

من جهة أخرى، شكر رئيس إيران، الجزائر على حسن الضيافة وكذا الترتيبات لإنجاح الدورة السابعة لقمة رؤساء دول منتدة الدول المصدرة للغاز.

شرف الدين عبد النور

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