الدرك الوطني يُفكّك شبكة اجرامية منظمة بقسنطينة 

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتكون من 20 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 29 و49 سنة، بتهمة جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية قصد التهرب الضريبي، جنحة ممارسة تجارة تدليسيه عن طريق تحرير فواتير وهمية، جنحة الشروع في التزوير واستعمال المزور، جنحة حيازة مصوغات من الذهب دون طابع ضمان.

وتعود حيثيات القضية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، إلى ورود معلومات مؤكدة إلى مكتب الاستعلامات العامة مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بعمليات مالية مشبوهة من خلال كراء سجلات تجارية ليس لها قواعد تجارية، حيث تمت هذه العمليات من خلال 3 مراحل، تمثلت الأولى في إيداع أموال المعاملات الوهمية في الحسابات البنكية لأصحاب هذه السجلات المستأجرة من طرف محاسب، وتمثلت الثانية حسب ذات المصدر، في سحب الأموال من طرف منسق مكلف أمام المحاسب من أجل ضمان استعادة الأموال لأصحاب الشركات المقدر عددهم بسبعة شركات، وأما المرحلة الثالثة فتمثلت في إعادة دمج الأموال في مختلف النشاطات الإقتصادية والمعاملات التجارية لهذه الشركات.

وتم بعد التعمق في التحقيق وتكثيف التحريات، التوصل إلى قيمة الأموال المودعة في البنك الخاصة بهذه المعاملات والتي تفوق ما قيمته 2500 مليار سنتيم.

كما أسفر التحقيق عن توقيف 20 شخصا مشتبه فيهم، مع حجز مبالغ مالية تفوق 06 مليار سنتيم، 4 مركبات، مصوغات من الذهب قدرت بحوالي 900غ بقيمة مالية تفوق 800 مليون سنتيم.

هذا وتم فور انتهاء التحقيق، تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم إلى العدالة، يضيف بيان قيادة الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور