الدرك الوطني يُطيح بشبكة إجرامية ويحجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية بتبسة

22 يناير، 2024

تمكّن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني ببئر العاتر (ولاية تبسة)، من الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز كمية جد معتبرة من المؤثرات العقلية أجنبية الصنع المستوردة عن طريق التهريب.

و تعود حيثيات القضية حسب بيان قيادة الدرك الوطني، لورود معلومات إلى أفراد الفرقة مفادها وجود نشاط إجرامي لشبكة قامت بالتهريب والإتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

و استغلالا للمعلومة، تم حسب ذات المصدر، وضع خطة محكمة بالتنسق بين وحدات الكتيبة من خلال تعزيز التواجد الميداني لتطويق وغلق جميع المنافذ المحتمل إستغلالها من طرف المهربين، و نظرا لتشديد الخناق قام أفراد الشبكة بتفريغ الشحنة وتمويهها بأحد المزارع الغابية المنعزلة والمهجورة ذات المسالك الوعرة، حيث تم بعد تنشيط عنصر الإستعلام، تحديد مكان الشحنة أين تم تمشيط المنطقة وحجز المؤثرات العقلية مع توقيف أحد أفراد الشبكة.

كما أسفرت هذه العملية عن حجز 700 140 قرصا مهلوسا، من نوع (بريقابلين 300 ملغ)، وتوقيف شخص،

و بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي وتقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، فيما لاتزال التحريات متواصلة للإطاحة بباقي أفراد الشبكة.

 

شرف الدين عبد النور

22 يناير، 2024

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