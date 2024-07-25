الدرك الوطني يوقف شخصا يتاجر بمادة الفحم من خلال حرق أغصان الأشجار بغابة باينام

تمكّنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، من توقيف شخص قام بإضرام النار بغابة باينام بالجزائر العاصمة.

وجاءت حيثيات القضية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بناءً على معلومات مؤكدة تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمامات مفادها قيام شخص بجمع بقايا أغصان الأشجار والأحراش والحشائش اليابسة على شكل مواقد في عدة نقاط متقاربة لبعضها البعض، وإشعال النار فيها باستعمال ولاّعتين ضُبطتا بحوزته عند توقيفه بمسرح الحريق.

وكانت دائرة النار لتتوسع وتنتشر حسب ذات المصدر، خاصة وموجة الحر التي تشهدها الأجواء هذه الأيام، لولا التدخل السريع وفي الوقت المناسب، من طرف مصالح الحماية المدنية وحراس الغابات المرفقين بأفراد الفرقة الإقليمية للدرك بالحمامات الذين قاموا بإخمادها.

وحاول المشتبه فيه فور القبض عليه في وضعية تلبس، التملص من المسؤولية الجزائية، حيث صرح في بداية التحقيق بهوية غير الهوية الصحيحة له، منتحلا هوية شخص أجنبي، مستغلا بذلك فرصة عدم حيازته لأي وثيقة تثبت هويته.

كما أثبت التحقيق الذي قامت به مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة، أن الدافع هو إنتاج مادة الفحم لبيعها.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور