الدرك الوطني يضع مخططاً خاصاً لتأمين مـجريات إمتحان شهادة البكالوريا

إتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات على المستوى الوطني، تحسباً لإجراء إمتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة، تهدف إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية وهذا عن طريق تكثيف دوريات المراقبة، مع تسهيل حركة المرور عبر الـمحاور الـمؤدية والـمحيطة بـمراكز الإمتحانات، حسب ما أفاد بيان لمصلحة الإعلام والاتصال لقيادة الدرك الوطني.

وتمّ وضع مـخطط شامل خاص بهذه المناسبة، بهدف ضمان السير الحسن لإمتحانات شهادة البكالوريا، من خلال إنتشار وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابثة ومتحركة لضمان أمن جواري ناجع وفعال، ويتمحور هذا المخطط بالأساس حول تأمين مراكز الإمتحانات ومـحيطها، مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها إنطلاقاً من مقرات مديريات التربية نحو مراكز الإمتحانات، ضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جواً لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب وكذا تأمين نقل أوراق الإجابات إنطلاقا ًمن مراكز الإمتحانات نحو مراكز التصحيح.

هذه العملية،يضيف البيان، سترافقها نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين، تنفّذها الوحدات الـمتخصصة للدرك الوطني (وحدات أمن الطرقات، فرق حماية الأحداث)، مع ضمان تأمين المسالك وأماكن تواجد المتمدرسين.

وختم البيان بالإشارة إلى أن الرقم الأخضر للدرك الوطني 1055 يبقى تحت تصرف المواطنين لطلب النجدة، المساعدة والتدخل عند الضرورة، بالإضافة إلى صفحة “طريقي” على فيسبوك للإطلاع على حالة الطرق طيلة أيام إجراء هذه الإمتحانات.

ش.ن