الدرك الوطني يضع حدا لشبكة مختصة في تهريب المركبات الأجنبية وتزوير ملفاتها القاعدية بالوادي

5 مارس، 2024

تمكّن أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات بالوادي، من وضع حد لنشاط شبكة متكونة من 7 أشخاص، مختصة في تهريب المركبات الأجنبية وتزوير ملفاتها القاعدية.

و جاءت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، على إثر توقيف سيارة سياحية عبر الطريق الوطني رقم 48، من طرف أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالوادي، حيث و من خلال تفتيشها لفت انتباههم وجود مثبت لوحات ترقيم المركبات مخبأ بإحكام داخل المركبة، إضافة إلى بطاقة تسجيل ولوحتي ترقيم مشبوهتين تخصان شاحنة.

و تم اقتياد المشتبه فيهما اللّذان كان على متن المركبة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقمار، لمواصلة التحقيق، و الذي أفضى إلى توقيف مشتبه فيه ثالث بولاية داخلية، فيما يزال مشتبه فيهما في حالة فرار، إضافة إلى تحديد هوية متورطين أجنبيين من دولتين مجاورتين.

كما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية.

 

شرف الدين عبد النور

5 مارس، 2024

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