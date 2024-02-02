الدرك الوطني بوهران يحجز ما يقارب 12 كلغ من الكيف المعالج

تمكّنت وحدات المجموعة للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط عبر عدد من الولايات، مختصة في تهريب المخدرات على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أن هذه العملية النوعية التي تدخل في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة، جاءت على إثر توقيف شخصين مشبوهين بحوزتهما كمية من المخدرات، ليتم على الفور تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الإستعلامات، واستعمال تقنيات التحقيق الحديثة التي أفضت إلى تحديد هوية باقي عناصر الشبكة، وبعد إنتهاج خطة محكمة تم توقيف المشتبه فيهم وتفتيش منازلهم.

أسفرت العملية عن توقيف 06 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 26 و37 سنة، من بينهم شخصين مسبوقين قضائيا، حجز ما يقارب 12 كلغ من الكيف المعالج وكيسين صغيرين من مسحوق أقراص مهلوسة، مبلغ مالي قدره 110.000 دج.

مركبتان نفعيتان، جهاز إعلام آلي محمول، هواتف نقالة، يضيف البيان.

وختم المصدر أنّه تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة حول جناية حيازة المخدرات (كيف معالج) من أجل البيع والوضع للبيع، الحصول والشراء قصد البيع والنقل والشحن عن طريق العبور من طرف جماعة إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية، جناية تبييض أموال ناتجة من عائدات نشاط إجرامي.

ش.ن

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