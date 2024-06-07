الدرك الوطني بخنشلة يوقف امرأة بتهمة النصب والإحتيال عن طريق السحر والشعوذة

تمكّن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمل مجموعة خنشلة من توقيف امرأة تبلغ من العمر 40 سنة بتهمة النصب والاحتيال عن طريق السحر والشعوذة، العملية جاءت بناءً على شكوى من الضحايا مفادها تعرضهم لسرقة مجوهرات ومبلغ مالي من المنزل العائلي باستخدام طقوس السحر والشعوذة التي تمارسها المشتكى منها، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني.

استيفاءً للإجراءات القانونية تم تفتيش المنزل العائلي للمشتبه فيها المنحدرة من ولاية مجاورة أين تم العثور على المسروقات ومستلزماتوطلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم تستخدم لهذا الغرض.

وكشف ذات البيان أنّ العملية أسفرت على استرجاع مسروقات من المعدن الأصفر (ذهب) المتمثلة في سبعة 07 سلاسل ذهبية مختلفة الأحجام، ستة 06 أزواج لأقراط ذهبية مختلفة الأحجام و الأنواع، ستة 06 خواتم، تسعة عشرة 19 لويزة ، فم حزام نسائي، سوارين 02 من حجم كبير ، أربعة 04 خلاخل، حقائب نسائية، مبلغ مالي قدره 79000 دينار جزائري من عائدات ممارسة السحر والشعوذة ، كما تم العثور على طلاسم وقصاصات مكتوب عليها تمائم، مستحضرات و أعشاب تدخل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة.

تم اعداد ملف قضائي ضد المشتبه فيها وسيتم تقديمها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يختم البيان.

ش.ن