الدرك الوطني بتوقرت يحجز في عملية نوعية 37485 قرص مهلوس

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت خلال هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تعمل على التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ هذه العملية التي تدخل في اطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها لاسيما الاتجار غير الشرعي بالمخذرات والمؤثرات العقلية، جاءت على إثر الانتشار المحكم لعناصر الدرك من خلال غلق جميع المنافذ ومحاور الطرقات المتخذة لمرور مختلف الشبكات الإجرامية.

ومكّنت فطنة ويقظة عناصر الدرك الوطني بعد عملية التفتيش الدقيق لأحد المركبات السياحية، من حجز 37485 كبسولة نوع بريغابلين 300 ملغ، ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم مع توقيف شخص وحجز المركبة المستعملة في الجريمة، ليتم على إثرها مباشرة التحقيق في القضية وانجاز ملف قضائي ضد المعني وإحالته أمام نيابة محكمة تقرت، يضيف البيان .

ش.ن

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