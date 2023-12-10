الدرك الوطني بتوقرت يحجز في عملية نوعية 37485 قرص مهلوس

10 ديسمبر، 2023

تمكّنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوقرت خلال هذا الأسبوع من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية منظمة تعمل على التهريب والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وأفاد بيان لقيادة الدرك الوطني أنّ هذه العملية التي تدخل في اطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها لاسيما الاتجار غير الشرعي بالمخذرات والمؤثرات العقلية، جاءت على إثر الانتشار المحكم لعناصر الدرك من خلال غلق جميع المنافذ ومحاور الطرقات المتخذة لمرور مختلف الشبكات الإجرامية.

ومكّنت فطنة ويقظة عناصر الدرك الوطني بعد عملية التفتيش الدقيق لأحد المركبات السياحية، من حجز 37485 كبسولة نوع بريغابلين 300 ملغ، ومبلغ مالي قدره 30 مليون سنتيم مع توقيف شخص وحجز المركبة المستعملة في الجريمة، ليتم على إثرها مباشرة التحقيق في القضية وانجاز ملف قضائي ضد المعني وإحالته أمام نيابة محكمة تقرت، يضيف البيان .

ش.ن

10 ديسمبر، 2023

مقالات ذات صلة

وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19

24 يوليو، 2021

تندوف: المعرض الدولي “الموقار” فرصة لتطوير التبادلات التجارية والاقتصادية

1 سبتمبر، 2021

بيان اجتماع الحكومة لهذا الثلاثاء 11 ماي

11 مايو، 2021

جراد يشدد على ضرورة تحسين شبكة الهياكل القاعدية لقطاع الثقافة

3 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: