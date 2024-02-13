الدرك الوطني بتبسة يحجز 43 محركا مستعملا أجنبي الصنع لمختلف المركبات

تمكّن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة، من حجز كمية معتبرة من المحركات المستعملة أجنبية الصنع مستوردة عن طريق التهريب، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و عادت حيثيات القضية، حسب ذات المصدر، إلى ورود معلومات لأفراد الفصيلة مفادها وجود نشاط إجرامي لشخص إستغل منزله الشخصي في تخزين المحركات المستعملة الخاصة بالمركبات.

و إستغلالا للمعلومة وبعد إستفاء كافة الإجراءات القانونية، تم وضع خطة محكمة وتفتيش المنزل محل المعلومة أين كانت النتيجة إيجابية.

كما أسفرت هذه العملية، عن حجز 43 محركا مستعملا أجنبي الصنع، لمختلف المركبات.

و بعد إستفاء كافة الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي، فيما تبقى التحريات متواصلة للقبض على المشتبه فيه.

شرف الدين عبد النور

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