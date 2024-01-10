الدرك الوطني بتبسة يحجز 10000 علبة سجائر أجنبية الصنع و90 إطارا مطاطيا خاصا بالسيارات

10 يناير، 2024

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة،  من حجز كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع وكذا أطر مطاطية، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و تعود حيثيات القضية، حسب ذات المصدر، لورود معلومات إلى أفراد الفصيلة مفادها وجود نشاط إجرامي لشخصين قاما باستغلال منزلهما العائلي لتخزين بضائع معدة للتهريب نحو دولة مجاورة، حيث تم استغلالا للمعلومات وضع خطة محكمة وتطويق المنزل محل المعلومة بالتنسيق بين وحدات المجموعة.

وبعد استفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تفتيش المنزل بالحضور الدائم والمستمر لوالدة المشتبه فيهما، وكانت النتيجة إيجابية أين تم العثور بمرآب المنزل على كمية معتبرة من السجائر أجنبية الصنع وكذا أطر مطاطية معدة للتهريب، يضيف المصدر ذاته.

كما أسفرت هذه العملية عن حجز 10000 علبة سجائر أجنبية الصنع، 90 إطار مطاطي خاص بالسيارات من مختلف الأحجام، فيما لايزال التحقيق متواصل لتوقيف الشخصين، حيث سيحال ملف القضية على الجهات القضائية المختصة لاحقا، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

10 يناير، 2024

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