الدرك الوطني ببومرداس يحجز أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية

7 يناير، 2024

تمكّنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، اليوم، من حجز أوراق نقدية مزورة بالعملة الوطنية، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و عادت وقائع القضية حسب ذات المصدر، إلى معلومات مؤكدة تحصل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتيجيلابين، مفادها وجود شخصين كانوا بصدد ترويج وطرح أوراق نقدية مزورة للتداول على متن سيارة.

مباشرة، تم وضع خطة محكمة لغرض توقيف عناصر الشبكة وتشكيل دورية من أفراد الفرقة المحلية وترصد المركبة المشبوهة، حيث أفضت العملية إلى توقيف الشخصين المتورطين وحجز السيارة و الأوراق النقدية المزورة.

و أسفرت العملية عن الحجز، 199 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج، سيارة سياحية، هواتف نقالة.

هذا و تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من مجريات التحقيق، يختم بيان الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

7 يناير، 2024

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