الدرك الوطني ببسكرة يحجز كمية كبيرة من المهلوسات ويوقف 6 أشخاص مشتبه فيهم

تمكّن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، بزريبة الوادي، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببسكرة، من حجز 336000 قرصا مهلوسا، من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، وتوقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم، تراوحت أعمارهم بين 38 و 46سنة، بتهمة جنايتي تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لارتكاب جناية، جناية تهريب بضاعة أجنبية على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية في إطار جماعة منظمة.

و تمّت العملية حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بناءً على معلومات متحصل عليها من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخنقة سيدي ناجي، مفادها تمرير كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة على متن سيارة نوع “كيا سبورتاج”، عبر إقليم الاختصاص، ليتم على إثرها وضع نقاط مراقبة و تفتيش و غلق جميع المحاور الرئيسية المحتمل المرور عليها بإقليم الاختصاص، أين تم مشاهدة السيارة محل المعلومة، و إنذار سائقها بالتوقف إلا أنه رفض الامتثال وحاول الفرار، ليتم توقيفه.

و بعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا، تم العثور حسب ذات المصدر، على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قُدّرت بـ 336000 قرصا مهلوسا، نوع بريقابالين 300ملغ، مخبأة و مموهة بإحكام داخل المركبة، أين تم توقيف المشتبه فيه و اقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

ومواصلة لإجراءات التحقيق، تم توقيف خمسة أشخاص مشتبه فيهم في القضية، و حجز سيارتين سياحيتين استُعملتا في تأمين السلك وفتح الطريق، يضيف المصدر ذاته.

كما سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، فور الانتهاء من التحقيق، يختم بيان الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

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