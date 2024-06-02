الدرك الوطني ببرج بوعريريج يُفكّك شبكة إجرامية مختصة في التهريب الدولي للمركبات

تمكّن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببرج بوعريريج، بالتنسيق مع وحدات المجموعة الإقليمية، من تفكيك شبكة إجرامية وطنية، متكونة من 14 شخصا، تتراوح أعمارهم مابين 38 و 65 سنة، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، مختصة في التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية (الملفات القاعدية للمركبات).

و تمت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بناءً على معلومات، مفادها وجود شبكة إجرامية وطنية متخصصة فـي تزوير الـملفات القاعدية للمركبات وإعادة بيعها وطرحها فـي السوق الوطنية، بعد تزوير ملفاتـها القاعدية واستصدار لـها وثائق إدارية، ليتم تتداولها بيـن أفراد الشبكة الإجرامية فـي عدة ولايات، وهذا بتواطؤ موظفي مكاتب حركة وتنقل السيارات لبلديات مختلفة، ثـم تُسوَّق بصفة عادية وتباع فـي الأسواق الـخاصة بالسيارات.

و أسفرت العملية، بعد تكثيف التحريات وتمديد الاختصاص إلى عدة بلديات عبر التراب الوطني، ومداهمة الورشة محل النشاط المشبوه، عن حجز 168 ملفا قاعديا مزورا، 13 ذاكرة خاصة بالسيارات، 12 مركبة ملفاتها القاعدية مزورة، منها سيارتان رقمها التسلسلي المضروب على البارد غير أصلي، و5 أجهزة سكانير، 17 محركا لسيارات مهربة من دول أجنبية، مبلغ مالي مقدر بـ 168 مليون سنتيم، و هواتف نقالة.

هذا و سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور