الدرك الوطني بالوادي يحجز كمية معتبرة من العطور و مواد التجميل

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكوينين بالواد، بتنفيذ عملية نوعية، استغلالا لمعلومات حول مرور سيارة مشتبه فيها، أين تم رصدها وتوقيفها في ظرف وجيز، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني.

بعد تفتيش السيارة تبين بأنها محملة بكمية معتبرة من مواد مهربة متمثلة في عطور ومواد تجميل، قطع فحم تستعمل في التدخين. كما تفتيش منزل المشتبه فيه تم العثور على سلاح تقليدي الصنع وكمية أخرى من نفس المواد المهربة، وهذا بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، يضيف البيان.

وكشف ذات البيان أنّ العملية أسفرت عن حجز سلاح تقليدي من الصنف السابع، أزيد من 1000 وحدة من مواد التجميل المختلفة، 7200 قرص فحم يستعمل في التدخين، مبلغ مالي بالعملة الوطنية تجاوز 30 مليون سنتيم، بالإضافة حجز المركبة المستعملة، وتوقيف الشخص المتورط الذي سيتم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة قمار فور الانتهاء من التحقيق.

ش.ن

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