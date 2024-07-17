الدرك الوطني بالعاصمة يُطيح بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

تمكّنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني ببئر مراد رايس، بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخرايسية، بالعاصمة، من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر.

وجاءت العملية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بعد توقيف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بخرايسية لسيارة محل تتبع للإشتباه في سائقها،ط.

وتم، حسب ذات المصدر، بعد توقيف السيارة وتفتيشها تفتيشا أمنيا، العثور على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة نوع “بريغابالين” مخبأة بإحكام في أماكن متفرقة من السيارة.

كما تم بعد التحقيق في القضية من طرف مصلحة البحث والتحري، واستغلالا للمعلومات باستعمال الوسائل التقنية في التحقيق، تتبع المشتبه فيهم وإلقاء القبض على باقي أفراد الشبكة، يضيف ذات المصدر.

و مكّنت العملية، من توقيف 04 مشتبه فيهم وحجز كمية من الأقراص المهلوسة تُقدّر بـ 30.000 قرصا مهلوسا، ومبالغ مالية قُدّرت ب 660 مليون سنتيم، إضافة إلى حجز 04 مركبات إستعملت في النشاط الإجرامي.

هذا وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.

شرف الدين عبد النور