الدرك الوطني بالعاصمة يوقف نشاط عصابة مختصة في النصب والاحتيال و تزوير الأوراق النقدية

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلافونطون كتيبة الجزائر، من معالجة قضية خاصة بتكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، الشروع في تزوير أوراق نقدية (عملة أجنبية) ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وتم معالجة القضية، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بناءً على معلومات واردة مفادها تردد شخص مشبوه إلي حي لافنطون، خاصة في الفترات الليلية.

و تم على أثر ذلك، ترصد المعني وتوقيفه، أين تبين أنه شخص مبحوث عنه تبعا لأوامر عدلية ومسبوق، حيث ضبط بحوزته عند توقيفه، رزمة من الأوراق الخضراء قُدّرت بـ 56 ورقة مهيأة للتزوير إلى عملة أجنبية، أين تبيّن بعد التحقيق في القضية وبإستغلال الشخص الموقوف، أنه قام بالنصب والاحتيال على أحد ضحاياه الذين تم النصب عليهم، وسلبهم مبلغ 100 مليون سنتيم.

كما تم بعد التعمق في التحقيق واستيفاء جميع الإجراءات القانونية، توقيف المشتبه فيه الثاني، وحجز 56 رزمة من أوراق خضراء اللون ملفوفة بورق شفاف مقوى مهيأة للتزوير إلي عملة ورقية أجنبية، حيث تحتوي كل رزمة على 65 ورقة وطرحها للتداول، للعلم المتورطين يتعاملون مع رعايا أفارقة.

و أسفرت العملية، حسب ذات المصدر، عن حجز 57 رزمة من أوراق خضراء اللون ملفوفة بورق شفاف مقوى مهيأة للتزوير إلي عملة أجنبية وطرحها للتداول، إضافة إلى مبلغ مالي قُدّر بـ 161 ألف دينار جزائري.

هذا و سوف يتم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة، فور الانتهاء من التحقيق.

شرف الدين عبد النور