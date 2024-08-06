الدرك الوطني بالعاصمة يكتشف مذبحا سريّا للّحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري

إكتشف الدرك الوطني بالجزائر العاصمة، بناءً على معلومات تحصّل عليها أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالجمهورية ببراقي، وجود مذبح سري للحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري قام صاحبه بذبح الدواجن والديك الرومي بطريقة غير شرعية وبيعها بمستودع يقع بإحدى مزارع حي الجمهورية، ببلدية براقي.

وتم في هذا الصدد، وبعد الاستغلال الجيد للمعلومة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وضع خطة محكمة ومداهمة المكان، بالتنسيق مع مكتب الرقابة وقمع الغش لدى مفتشية التجارة ببراقي والطبيب البيطري، ومكتب النظافة لبلدية الكاليتوس، أين تم العثور على المكان في حالة كارثية مع انعدام شروط النظافة والحفظ، خاصة وأن المحجوزات كانت موجهة للمستهلك، كما أن صاحب المنبح لا يحوز على أية وثيقة تسمح له بممارسة هذا النشاط، حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

ومكّنت العملية، حسب ذات المصدر، من توقيف 3 أشخاص، وحجز 676 كلغ من الديك الرومي مذبوح غير مفرغ معد للبيع، مع حجز 378 كلغ من الديك الرومي غير مذبوحة، إضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 73 مليون سنتيم من عائدات النشاط التجاري الغير مشروع.

كما تبيّن أن الديك الرومي المحجوز المذبوح، بعد الاستعانة بالمصالح الطبية البيطرية المختصة، غير صالح للاستهلاك البشري، أين تم تسليمه إلى محشر الحيوانات الضالة التابع للمؤسسة الحضرية لحماية البيئة بالحراش.

هذا وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور