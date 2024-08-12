الدرك الوطني بالعاصمة يضع حدّا لنشاط شبكة إجرامية تتاجر بالأقراص المهلوسة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بـ “لافونتان” كتيبة الجزائر، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل، تخزين، والمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية حسب بيان قيادة الدرك الوطني، بناءً على معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة مفادها وجود شحنة من الأقراص المهلوسة موجهة للترويج على مستوى إقليم بوزريعة من طرف افراد الشبكة، باستعمال دراجات نارية.

وتم بالاستغلال الجيد للمعلومات، حسب ذات المصدر، تحديد هوية أفراد العصابة، ليتم على إثر ذلك وضع خطة أمنية محكمة من أجل توقيفهم ، حيث أسفرت العملية على توقيف شخصين، مع حجز 1981 قرصا مهلوسا من نوع “بريغابالين 300″، و 3 دراجات نارية كانت تستعمل من طرف أفراد الشبكة في نقل وتخزين الممنوعات.

هذا وسيتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن التهم التالية: جناية تكوين جمعية أشرار، جنحة الحيازة والتخزين والنقل لغرض المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات الصلبة من طرف جماعة إجرامية منظمة، يضيف ذات المصدر.

شرف الدين عبد النور