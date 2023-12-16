الدرك الوطني بالعاصمة يضع حدا لعصابة مختصة في سرقة المركبات والتهديد بالإعتداء بالسلاح الأبيض

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بخرايسية بالدويرة، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية مختصة في سرقة السيارات والدراجات النارية والاعتداء على الأشخاص من خلال التهديد بالسلاح الأبيض، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و جاءت العملية حسب ذات المصدر، على إثر تلقي الفرقة الإقليمية لعدة شكاوى تقدم بها الضحايا لتعرضهم للإعتداء المتبوع بالسرقة.

و بالتحري والإستعلام لعناصر الفرقة المُدعّمة بفوج تحقيق من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة، تم تحديد هوية أفراد الشبكة وأماكن تواجدهم، يضيف المصدر ذاته.

و لإيقاف عناصر الشبكة، تم وضع خطة أمنية محكمة لأفراد الفرقة مدعمين بفرقتي الأمن والتحري لكل من الدويرة وسيدي سليمان، حيث مكّنت العملية من توقيف كل أفراد العصابة، والمقدر عددهم بـ 07 أشخاص، مع حجز شاحنة صغيرة كانت تستعمل في نقل المسروقات، كما تم استرجاع دراجتين ناريتين و3 هواتف نقالة مسروقة مع حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع، يفيد بيان الدرك الوطني.

و بعد التحقيق المعمق مع عناصر الشبكة وبالتنسيق مع الوحدات التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة التي تلقت شكاوي في هذا السياق، تم التعرف على أفراد العصابة من مختلف الضحايا، مع حل 10 قضايا تورط فيها نفس الموقوفين.

و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

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