الدرك الوطني بالعاصمة يضح حدًّا لنشاط شركة تقوم بصناعة منتوجات صيدلانية منتهية الصلاحية

28 ديسمبر، 2023

تمكّن أفراد فرقة حماية البيئة التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، من توقيف نشاط شركة يقوم صاحبها بصناعة منتوجات صيدلانية من مواد أولية منتهية الصلاحية وتسويقها وعرضها للبيع، مع علمه بأنها مغشوشة والتي تشكل خطرا على صحة المستهلك، حسب بيان قيادة الدرك الوطني.

و جاءت العملية حسب ذات المصدر، بعد ورود معلومات مؤكدة مفادها وجود شركة صيدلانية تنشط بإقليم بلدية زرالدة، استعملت موادا أولية منتهية الصلاحية في إنتاج مكملات غذائية (فيتامين س) وأدوية.

و استغلالا للمعلومة، تم تشكيل دورية بالاستعانة بممثلين عن كل من المفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، مديريتي التجارة والبيئة لولاية الجزائر، الصحة العمومية التابعة لبلدية زرالدة، أين تم التنقل إلى عين المكان، يضيف المصدر ذاته.

كما مكّنت العملية من حجز، 39608 علبة فيتامين (C)، وكذا 13996 علبة دواء مغشوش، و155.36 كلغ من المواد الأولية المنتهية الصلاحية، كما تمكنت الفرقة من استرجاع 10853 علبة فيتامين (C)، و60 علبة دواء، حيث قُدّرت القيمة المالية للمحجوزات والمواد المسترجعة بـ 47160555 دج.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة من أجل، تعريض حياة الغير للخطر – الغش في مواد طبية و مواد صالحة لتغذية الإنسان، خداع المستهلك في التركيبة – خلط النفايات الخاصة الخطرة (الناتجة عن نشاط علاجي) مع النفايات الأخرى، يختم بيان قيادة الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

28 ديسمبر، 2023

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