الدرك الوطني بالرغاية يوقف نشاط عصابة تُروّج الأقراص المهلوسة

تمكّن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بالرغاية من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية عبر إقليم ولاية الجزائر.

وقام بالعملية، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني، أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنطقة الصناعية رويبة، إثر الحصول على معلومات مؤكدة، مفادها محاولة تمرير كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة، ليتم القيام بمداهمة واسعة النطاق، حيث تم وضع نقاط مراقبة في مناطق متفرقة، أين تم توقيف سيارة مشتبه فيها قادمة من إحدى الولايات الجنوبية، وبعد تفتيشها تم العثور بداخلها على كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 13770 قرصا مهلوسا، ليتم توقيف السائق واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق مع حجز المركبة المستعملة في النشاط الإجرامي.

هذا ومكّن التحقيق المعمق في القضية من طرف فرقة الأبحاث بالرغاية من توقيف شخصين وحجز مبلغ مالي قدر 100.000 دينار جزائري، حسب ذات المصدر.

وسيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور استفاء جميع الإجراءات القانونية.

شرف الدين عبد النور