الدرك الوطني بالجزائر يضع حدا لنشاط ورشة لتزوير وتوضيب معلبات لمأكولات حيوانية

تمكّنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالزونكة، بعد استغلال لمعلومات مؤكدة، أفادت بقيام بعض التجار بتزوير منتجات موجهة للإستهلاك الحيواني (أكل القطط)، إضافة إلى خداع أو محاولة خداع المستهلكين بواسطة الملصقات.

و كان المعني، حسب بيان قيادة الدرك الوطني، يقوم، بشراء المنتوجات من مصادر مختلفة، ويقوم هو بتوضيبها وإلصاق العلامات التجارية عليها، ووضعها للبيع قصد الإستهلاك الحيواني.

و تم على الفور، حسب ذات المصدر، مداهمة المحل التجاري والمخزن التابع له، والمُخصص لتجارة بالتجزئة لتغذية الحيوانات الصغيرة الداجنة، رفقة مصالح مفتشية التجارة ببئر مراد رايس، أين تم حجز ما يـقدر بـ 12310 علبة من مختلف أنواع المأكولات والمستلزمات الموجهة للأكل (قطط+كلاب)، مع إتلافها، قيمتها المالية بـ 3961970 دج.

هذا و تم تحرير ملف قضائي ضد المعنيين، وسيتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة.

شرف الدين عبد النور