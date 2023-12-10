الدرك الوطني بأم البوقي يحجز 67335 كبسولة نوع بريغابالين

تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من وضع حدّ لشبكة اجرامية خطيرة مختصة في تهريب و الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية وحجز كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة، حسب ما أفاد بيان لقيادة الدرك الوطني مؤكّدا أن هذه العملية تدخل في إطار المجهودات المركزة و المتواصلة في ملاحقة و تفكيك شبكات الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

وجاءت هذه العملية النوعية، نتيجة الاستغلال الأمثل للمعلومات والتي مفادها، محاولة تمرير كمية من المؤثرات العقلية عبر إقليم الاختصاص، أين وضعت خطة أمنية محكمة بتكثيف عنصر التحري والاستعلام ونشر تشكيل أمني في كل المحاور والمسالك وتكثيف التفتيش والمراقبة، إلى أن تمّ رصد المركبة محل المعلومة وتوقيفها بالطريق البلدي رقم 1601 في شقه الرابط بين بلديتي فكيرينة وأم البواقي، وبعد تفتيشها عثر بالمقاعد الخلفية على 67335 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ، على الفور تم توقيف سائق المركبة ومالكها ومرافقه وحجز الأقراص المهلوسة ووسيلة النقل، يضيف البيان.

وختم بيان الدرك الوطني أنّه سيتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء، استكمال إجراءات التحقيق، فيما تسلم المحجوزات إلى مصالح الجمارك.

ش.ن

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