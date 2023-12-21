الدرك الوطني بأم البواقي يوقف شخصا ويحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج

تمكّن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي، في عملية نوعية، من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة، مختصة في المتاجرة وترويج المخدرات (كيف معالج)، حسب ما أورده بيان قيادة الدرك الوطني.

و تم تنفيذ العملية الهامة حسب ذات المصدر، بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات، والتي مفادها وجود شبكة إجرامية كانت تنشط عبر إقليم الاختصاص والولايات المجاورة، و كانت تنوي تمرير كمية من المخدرات.

و وضع عناصر الدرك الوطني، تشكيلا أمنيا مدروسا تمثل في إغلاق جميع المحاور التي كان من الممكن سلكها من طرف أفراد الشبكة، ونشر نقاط مراقبة وتفتيش ليتم توقيف السيارة النفعية محل المعلومة بالطريق الوطني رقم80 الرابط بين ولايتي خنشلة وأم البواقي، بالضبط بالمكان المسمى لينارقة.

وبعد تفتيش السيارة، عُثر بداخلها على كمية هامة من المخدرات (كيف معالج)، عبارة عن 05 رزم، كل رزمة تحتوي على 37 صفيحة بوزن إجمالي قدر ب 18كلغ و300غ، مخبأة داخل حقيبة بالصندوق الخلفي للمركبة، حيث تم حجز البضاعة وتوقيف السائق على الفور، يضيف المصدر ذاته.

كما سيتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء فور الانتهاء من التحقيق، يختم بيان الدرك الوطني.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...