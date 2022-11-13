الحماية المدنية تواصل التحسيس بمخاطر الاختناق بغاز أحادي الكربون

أعلن المدير الفرعي للإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية فاروق عاشور ، اليوم الأحد، عن أن الحملة الوطنية التحسيسية حول الأخطار المتعلقة، بموسم الشتاء متواصلة، لا سيما فيما يتعلق بتوعية المواطنين بمخاطر الاختناق بغاز أحادي الكربون.

و أوضح عاشور، أن الحملة تضمنت أبوابا مفتوحة على مستوى وحدات الحماية المدنية ، وقوافل وقائية محلية عبر مختلف البلديات، و كذا القرى والمداشر إلى جانب استعمال منصات التواصل الاجتماعي، في إطار الإعلام الجواري، ، منوها إلى أنها تتضمن برنامجا متنوعا، يقوم على غرس الثقافة الوقائية عبر نشر رسائل وقائية، ورفع درجة الوعي لدى المواطنين حول هذه الأخطار خاصة المتعلقة بالاختناقات.

و أشار عاشور، إلى أنه جرى إنقاذ وإسعاف 3617 شخص تعرضوا للاختناق و التسمم، بالغازات المحترقة أو غاز أحادي الكربون خلال السنة الماضية مع تسجيل 175 حالة وفاة. .

وأكد ذات المسؤول بأن الحملة تسعى إلى إستوعاب السلوك الإيجابي، الذي يسمح من رفع قدرات المواطن، في مجال السلامة و حماية نفسه من الأخطار،قد تودي بحياته، فمعظم حالات الوفيات الناجمة عن الاختناق بالغازات هي ناتجة عن خلل في الوقاية من حيث تطبيق شروط السلامة والأمن، مثل عدم وجود أو غياب عملية تهوية صحيحة ودائمة داخل المنازل، عدم مطابقة أجهزة التدفئة ، بالإضافة إلى سوء تركيب واستغلال مختلف الأجهزة من قبل أشخاص غير مؤهلين.

و أشار فاروق إلى أن هذه الحملة حيث سوف تدوم طيلة موسم الشتاء، من خلال البرامج التحسيسية المبرمجة بمساعدة المجتمع المدني والجمعيات.

حورية سعداوي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...