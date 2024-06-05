الحماية المدنية تضع حيّز الخدمة الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطىء

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية حيّز الخدمة الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطىء الخاصة ب 14 ولاية ساحلية.

ويغطي هذا الجهاز الأمني ولايات الشلف ، بجاية ، تلمسان ، تيزي وزو ، الجزائر، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، مستغانم، وهران ، بومرداس ، الطارف ، تيبازة و عين تيموشنت ” بمعدل 456 شاطىء محروس ممتدة على مسافة 303227 متر

كما سخّرت المديرية العامة للحماية المدنية لهذا الغرض 10107 عون منهم 985 عون حماية مدنيةن 369 غطاس للحماية المدنية و8753 عون موسمي.

و️بالنسبة للعتاد فقد سخّرت 254 زورق Embarcations، 421 محمل Brancards، 799 سترة إنقاذ Gilets de sauvetage، 2415 طوق إنقاذ Bouées de sauvetage، 1938 قناع و زعانف Masques tubas et palmes، 501، علبة اسعاف boîtes de pharmacie و 1571 صافرة إنذار Sifflets

ش.ن