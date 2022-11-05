الحماية المدنية تحذر من مخاطر الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون

أصدرت مصالح الحماية المدنية بيان حذرت من خلاله المواطنين من مخاطر الاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون والتي حصدت عدد كبير من الأرواح، داعية للرفع من درجة الحيطة والحذر لتفادي خطر الإختتاقات والإستعمال العقلاني لمختلف وسائل التدفئة.

ودعت ذات المصالح، مختلف شرائح المجتمع الى التقيد وإتباع النصائح الوقائية للحفاظ على أرواحهم، لأن غاز أول أكسيد الكربون، ليس له رائحة و لا لون و سام، بالإضافة إلى أنه يمثل خطرا مستمرا ودائم، في ظل الاستعمال السيئ لوسائل التدفئة أوجهاز تدفئة غير مطابقة لمعايير الأمنية.

وطالبت الحماية المدنية، بأن لا يسدوا أبدا فتحات التهوية، لضمان عملية تهوية مستمرة داخل المنازل، والمراقبة الدورية لفتحات التهوية وقنوات صرف الدخان أو الغازات المحروق.

كما دعت الى تهوية المنازل لمدة لا تقل عن 10 دقائق يوميا وعدم غلق فتحات التهوية في المنازل خاصة في أماكن تواجد وسائل التدفئة أو سخانات الماء، وكذا صيانة دورية و دائمة لمختلف أجهزة التدفئة وقنوات صرف الدخان.

يالاضافة الى عدم إستعمال الوسائل التقليدية من أجل التسخين كالطابونة أو آلات الطبخ في الأماكن المغلقة.

-في حال وجود خطر، القيام بتهوية المكان والإتصال الفوري بمصالح الحماية المدنية على رقم النجدة14 أو الرقم الاخضر1021.

ليديا كبيش