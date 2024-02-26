الجمارك تحجز كميات كبيرة من أقراص “الإكستازي” بتيارت و الشلف

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتيارت، من حجز 1770 قرصا مهلوسا من نوع “اكستازي”، حسب ما أورده بيان المديرية العامة للجمارك.

و تم ضبط البضاعة المحجوزة، حسب ذات المصدر، مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية على متنها عائلة مكونة من زوجين، في محاولة للتمويه والإفلات من الرقابة وإبعاد الشبهة.

كما أفضت عملية تفتيش سيارة سياحية عبر إحدى الحواجز الميدانية لأعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالشلف، لحجز 904 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، مع توقيف شخصين وإحالتهما أمام الجهات القضائية المختصة.

شرف الدين عبد النور

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