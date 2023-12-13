الجزائر تُعرب عن تقديرها للبعثة الأممية بمالي على إثر انتهاء ولايتها رسمياً

الجزائر تُعرب عن تقديرها للبعثة الأممية بمالي على إثر انتهاء ولايتها رسمياً

أعربت الجزائر للبعثة الأممية بمالي (مينوسما) على إثر انتهاء ولايتها رسمياً خلال هذا الشهر، ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، وأنطونيو غوتيريش، عن تقديرها نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار، حسب ما أفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

وأضاف البيان أنّ الجزائر تغتنم هذه الفرصة لتؤكد من جديد على قناعتها الراسخة بأن الاتفاق المذكور يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة في مالي وللحفاظ، عبر الوسائل السلمية، على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

ودعت الجزائر جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة، يضيف البيان.

إن تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي، يختم بيان الخارجية.

ش.ن

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