الجزائر تستعرض بجنيف تجربتها في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي

27 مارس، 2024

شاركت، النائب في المجلس الشعبي الوطني، فريدة إيليمي، الاثنين الماضي، 25 مارس الجاري، بجنيف، في ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الإنسان و الديمقراطية، حسب ما أورده اليوم بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و تطرّقت إيليمي، خلال استعراضها تجربة الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى ما تم تحقيقه في هذا المجال، متحدثة عن إنشاء المدرسة الوطنية للرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصادي والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي.

كما أبرزت إيليمي، دور هاتين المدرستين في تدريب الإطارات وتدريسها نظريات الذكاء الاقتصادي وعلم البيانات وتأهيلها لتقديم حلول مبتكرة لمختلف القطاعات، لاسيما في الطاقة والزراعة والصناعة والصحة والأمن.

وتحدثت إيليمي بالمناسبة، عن الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال الرقمنة التي مست عدة قطاعات، كما شرحت الآثار الإيجابية للدمج الممنهج للذكاء الاصطناعي ودوره في ترقية التعليم.

 

شرف الدين عبد النور

27 مارس، 2024

مقالات ذات صلة

المجلس الشعبي الوطني يدرس مشروع الميزانية المعدلة لـ2022

11 أغسطس، 2022

رئيس الجمهورية يهنئ إبراهيم غالي لإعادة انتخابه أمينا عاما للبوليساريو ورئيسا للجمهورية الصحراوية

22 يناير، 2023

الحماية المدنية : العثور على جثة الطفلة المفقودة بولاية قالمة

25 مايو، 2023

في أشغال فعاليات المجتمع المدني …دعوات لارساء آليات حكامة محلية تشاورية وشفافة

17 نوفمبر، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2024
زر الذهاب إلى الأعلى