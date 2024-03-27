الجزائر تستعرض بجنيف تجربتها في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي

شاركت، النائب في المجلس الشعبي الوطني، فريدة إيليمي، الاثنين الماضي، 25 مارس الجاري، بجنيف، في ورشة عمل حول الذكاء الاصطناعي وأثره على حقوق الإنسان و الديمقراطية، حسب ما أورده اليوم بيان للمجلس الشعبي الوطني.

و تطرّقت إيليمي، خلال استعراضها تجربة الجزائر في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى ما تم تحقيقه في هذا المجال، متحدثة عن إنشاء المدرسة الوطنية للرقمنة والذكاء الاصطناعي والاقتصادي والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي.

كما أبرزت إيليمي، دور هاتين المدرستين في تدريب الإطارات وتدريسها نظريات الذكاء الاقتصادي وعلم البيانات وتأهيلها لتقديم حلول مبتكرة لمختلف القطاعات، لاسيما في الطاقة والزراعة والصناعة والصحة والأمن.

وتحدثت إيليمي بالمناسبة، عن الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال الرقمنة التي مست عدة قطاعات، كما شرحت الآثار الإيجابية للدمج الممنهج للذكاء الاصطناعي ودوره في ترقية التعليم.

شرف الدين عبد النور

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