الجزائر تحتضن الاجتماع المقبل للشبكة البرلمانية الدولية لدعم الشعب الصحراوي

3 ديسمبر، 2022

قرّر المشاركون في المؤتمر البرلماني الدولي لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية المنعقد بالعاصمة الألمانية برلين، عقد الاجتماع المقبل للشبكة البرلمانية الدولية لدعم تقرير المصير بالصحراء الغربية بالجزائر.

وذكر البيان الختامي للاجتماع البرلماني المنعقد بالتزامن مع أشغال الندوة الـ 46 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه (إيكوكو)، ، أنه تقرر دعم وتقوية الشبكة البرلمانية الدولية للصحراء الغربية وعقد اجتماعها القادم في الجزائر ” نظير دعمها المستمر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وحماية اللاجئين”، مناشدين باقي البرلمانات حول العالم للانضمام لدعم كفاحهم من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

ف.س

3 ديسمبر، 2022

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