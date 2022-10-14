الجزائر تحتضن أشغال الدورة غير العادية لرؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة

14 أكتوبر، 2022

احتضنت الجزائر، هذا اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أشغال الدورة غير العادية لرؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، وهذا بمبادرة من الجزائر، بصفتها عضوا في مجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تضم كلا من الجزائر والنيجر وموريتانيا ومالي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إضافة إلى كل من الفريق المختار بله شعبان، قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية، واللواء عومار ديارا، رئيس أركان الجيوش المالية، واللواء ساليفو مودي، رئيس الأركان العامة للجيوش النيجرية.

وخصّص الاجتماع لمناقشة والتوقيع على مشاريع قوانين جديدة لآلية التعاون الأمني هذه، وهي المشاريع التي تندرج في إطار إعطاء ديناميكية جديدة للتعاون والتنسيق العملياتي بين الدول الأعضاء.

كما شكّل الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث قدم خلاله السادة رؤساء الأركان للدول الأعضاء، من خلال تدخلاتهم، تحليلاتهم وتقييماتهم للمقاربات الأمنية المعتمدة في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية، على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية، مثمنين دور الجزائر في المنطقة وحرصها على تدعيم أواصر التعاون بين البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة.

ش.ن

14 أكتوبر، 2022

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