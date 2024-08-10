الجزائر تجدّد التزامها بقرار تفعيل الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة

جدّدت الجزائر، بصفتها عضواً غير دائم بمجلس الأمن الأممي، التزامها بالقرار رقم 2735 الصادر يوم 10 جوان المنصرم والداعي إلى تفعيل وقف فوري ودائم ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، لاسيما وأنّ الجزائر قد اضطلعت بمسؤولياتها كاملة في مسار المفاوضات التي توجت باعتماد ذات القرار، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وأكدت الجزائر مُجددا تمسكها التام والمطلق بهذا القرار، خاصة في ظل السياق الحالي وما يسومه من تكثيف للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن سعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني لتصعيدٍ متعدد الجبهات والوجهات في المنطقة.

ومن هذا المنظور-يضيف ذات المصدر- فإن الجزائر تدعم كافة الجهود الرامية إلى ضمان تنفيذ فعلي وعاجل لقرار مجلس الأمن سالف الذكر، وعلى وجه الخصوص البيان المشترك المُتفق عليه لهذا الغرض من قبل قادة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

شرف الدين عبد النور