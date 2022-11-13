الجزائر تتصدر قائمة الدول الأرخص سعرا للأنترنت بإفريقيا

أعلنت شركة Cable الإنجليزية، المتخصصة في تحليل وقياس أسعار ومعدلات الانترنت في العالم، في بيانات جديدة، بأن تكلفة إستهلاك الانترنيت عبر الهاتف المحمول في الجزائر، هي الأرخص في إفريقيا لعام 2022، وبأن سعرها معقول مقارنة بباقي دول القارة الإفريقية.

و أوضحت ذات الدراسة التي قسمت العالم إلى 13 منطقة، أن شمال إفريقيا، بمتوسط ​​سعر 1.05 دولار، هي المنطقة ذات الأسعار المعقولة لبيانات الهاتف المحمول في العالم.

كما أن 6 من دول شمال أفريقيا السبع هي في النصف الأرخص من الجدول، حيث يبلغ سعر الأنترنيت عندها 0.48 دولارًا ، مما جعلها الدولة الافريقية الوحيدة، التي تنخفض فيها تكلفة الجيڨا بايت في بيانات الهاتف المحمول،لتحتل المرتبة الثانية في الترتيب لعام 2021 بـ(0.51 دولار).

أما المناطق الأخرى من القارة الأفريقية، فإن الإنترنيت متاحة بأسعار معقولة في شرق إفريقيا على غرار تنزانيا، حيث تتوفر الهواتف المحمولة على باقات إنترنيت بأسعار معقولة.

و أكدت الدراسة بأن أمريكا الشمالية ، تبقى المنطقة التي يدفع فيها المواطنون والمقيمون، أعلى سعر لشراء باقات الإنترنت عبر الهاتف المحمول وهذا بمتوسط ​​4.98 دولار لكل جيڨابايت رغم التقدم التكنولوجي بها.

هذا و أشارت التقارير إلى أنه وبالمقارنة بمؤشر 2021، هناك تحسن عام في تكلفة بيانات الهاتف المحمول في معظم البلدان الإفريقية، حيث تضم إفريقيا 8 دول من بين أرخص 50 دولة في العالم، لكن خمسة من أغلى 10 دول في العالم تقع أيضًا في إفريقيا، و بالرغم من انخفاض تكليف الانترنيت في هذه البلدان الإفريقية الا أنها تبقى مرتبطة بأبطأ سرعة اتصال في العالم.

و تنقسم البلدان التي لديها أرخص بيانات للهاتف المحمول، إلى فئتين: هناك تلك التي لديها بنية تحتية ممتازة للنطاق العريض المتنقل الثابت والتي تتيح لمقدمي الخدمات، منح كميات كبيرة من البيانات. وهناك تلك التي تكون فيها شبكات النطاق العريض أقل تقدمًا ولكن اقتصادها يعتمد بشكل كبير على البيانات المتنقلة.

وهو وضع يتطلب بالتالي أن تظل الأسعار منخفضة، بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين،حيث كشف “دان هاودال” ، محلل اتصالات المستهلك في مؤسسة Cable.

حورية سعداوي

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