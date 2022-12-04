الجزائري كسير يحوز على المرتبة الثالثة في دراجات طواف النيل 2022

4 ديسمبر، 2022

حاز عبد الرحمان كسير  على المرتبة الثالثة في دراجات طواف النيل الدولي للأواسط التي جرى اليوم الأحد  أمام زملائه وليد زايد ، جواد نهاري ، نصر الله السمياني ومحمد اشرف املال، مسجلين فارق زمني قدره 7 د40 ثا عن الكوكبة.

هذا و تمكنت العناصر الوطنية من الانفلات بعد الكيلومتر العاشر والفوز بكل جدارة واستحقاق والحفاظ على ترتيب الفردي التي يحتلها املال حامل القميص متبوع بكسير والسمياني،كما حافظ الفريق على ريادة الترتيب العام حسب الفرق.
حوية سعداوي
4 ديسمبر، 2022

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