الجرندي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها لعمامرة من أجل إحكام الإعداد لقمة الجزائر

الجرندي يشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها لعمامرة من أجل إحكام الإعداد لقمة الجزائر

قال وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي :” يسعدني عشية الاحتفاء بالذكر الـ 68 لاندلاع ثورة نوفمبر الملهمة أن أتقدم إلى الجزائر قيادة وشعبا بأحر التهاني راجيا لها اطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف الجرندي، خلال تسليمه للوزير لعمامرة،رئاسة الدورة الـ31 للقمة العربية:”إننا إذ نستحضر التضحيات الجسام للشعب الجزائري الشقيق من أجل نيل الحرية والاستقلال فإننا نستذكر بكل اعتزاز الصفحات المشرقة من التاريخ النضالي المشترك لبلدينا وامتزاج الدماء الزكية الطاهرة لشهدائنا فداء للوطن وعزته وسؤدده”.

وأشاد ذات المتحدث، بالجهود الحثيثة التي بذلها رمطان لعمامرة من أجل إحكام الإعداد لقمتنا هذه وتهيئة أكمل الظروف لإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام.

ليديا كبيش

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