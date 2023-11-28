التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و شركة هواوي للإتصالات

أمضى الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، اليوم، وممثل مدير شركة هواوي للإتصالات-الجزائر، ألكس، على مذكرة تفاهم.

و تهدف هذه الاتفاقية حسب بيان مصالح وزير التعليم العالي، إلى تطوير التعاون على المستوى البعيد، وتنفيذ برامج تكوين لتسهيل نقل تكنولوجيا الإعلام والإتصال لصالح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عبر مختلف برامج أكاديمية تكنولوجيا الإعلام والإتصال.

وسيتم في هذا الإطار تكوين المواهب وخلق أوجه التنسيق بين التكوين الجامعي وعالم العمل ، وتكوين الموارد البشرية في تكنولوجيا الإعلام والاتصال لتلبية الاحتياجات الوطنية من ناحية الكفاءات في مجال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ، والتعاون في تنفيذ برامج التكوين ونقل التكنولوجيا من أجل بناء نظام بيني المواهب في إطار مسابقة هواوي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال .

ويأتي التوقيع على مذكرة التفاهم ، لمتابعة الاتفاقيات المبرمة منذ ثلاث سنوات بين الطرفين . وقد تم تكوين عدد من الطلبة الجزائريين، كما نال العديد من الطلبة شهادات هواوي . ويشمل التعاون حتى الان 42 مؤسسة جامعية ، على ان يتوسع لاحقا في مختلف التخصصات التكنولوجية .مع الإشارة ان طلبة جزاءريين فازوا بالمراتب الأولى في مسابقة هواوي التي نظمت بالصين خلال السنة الجارية بمشاركة 150 بلد .

شرف الدين عبد النور

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