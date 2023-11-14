التوقيع على شـراكة إستراتيجية بين إتصالات الجزائر الفضائية وجازي لتطوير الحلول التكنولوجية

أعلنت كل من “اتصالات الجزائر الفضائية” و متعامل الهاتف النقال “جازي”، عن إبرام شراكة تتضمن تبادل مجموعة من الخدمات المبتكرة بين الشركتين، حيث أقيم حفل التوقيع يوم أمس الاثنين 13 نوفمبر، بالتوازي مع معرض شمال إفريقيا للطاقة والهيدروجين (NAPEC)، بحضور سلاحي ياسين، الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر الفضائية (ATS)، و محيي الدين علوش، المدير العام لشركة جازي، بالإضافة إلى إطارات من الشركتين.

و تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تعاون متين ومفيد، كخطوة صوب تقارب المصالح المتبادلة و المشتركة لكلا الطرفين، كما تسعى هذه الشراكة أساسا إلى الاستفادة من مهارات وخبرات كل شخص في تحسين الحلول والخدمات التكنولوجية المقدمة والمصممة للسوق الجزائرية.

وبهذه المناسبة، صرّح سلاحي ياسين أنه: “في الوقت الحالي، يستخدم عدد كبير من المؤسسات المتواجدة على التراب الوطني حلولنا وخدماتنا. حيث يسرنا أن نمضي قدما في تنميتنا، بالتعاون هذه المرة مع شريك مثل جازي، الذي يسعى الى الحصول على أفضل الاتصالات الفضائية لكي يستجيب بفعالية لاحتياجات العملاء الأكثر تطلبا”.

و أضاف أن: “اتصالات الجزائر الفضائية، في إطار تنفيذ سياستها صوب التحسين المستمر، قد أبرمت هذه الشراكة من أجل تنويع عروضها وتزويد جميع عملائها بحلول وخدمات عالية الجودة، مؤكدةً بذلك مجدداً إرادتها في صقل وتحسين نطاق خدماتها”.

و من جهته، أشار المدير العام لشركة جازي، محيي الدين علوش إلى أن: “هذه الشراكة هي بمثابة خطوة مهمة في التزامنا بتقديم خدمات اتصالات عالية الجودة للشركات والمؤسسات، ومن خلال توحيد قوى كل من جازي واتصالات الجزائر الفضائية، نحن مصممون على تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتلبية الاحتياجات الخاصة لعملائنا المحترفين”.

وأضاف ذات المتحدث: “تمثل هذه الاتفاقية فرصة إضافية لتعزيز وجودنا التجاري داخل السوق الجزائرية التي نهدف من خلالها إلى التحسين المستمر لجودة شبكتنا وخدمات الانترنت”.

شرف الدين عبد النور

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