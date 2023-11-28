التوقيع على بروتوكول التعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة الروسية

28 نوفمبر، 2023

إستقبل اليوم الثلاثاء،  وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبّـي، النائب العام لفيدراليّة روسيا، إيغور كراسنوف، مرفوقا بوفد يضم أعضاء من النيابة العامة الروسيّة، حسب ما أورده بيان وزارة العدل.

و استعرض الوزير مع ضيفه إطار التعاون الثنائي الذي يجمع البلدين وسُبل تعزيزه لاسيما في الـمجال القضائي.

وبالـمناسبة تمّ التوقيع على بروتوكول التعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الروسية، والذي يشمل عدّة مجالات خاصةً تبادل المعلومات والتجارب في مجال الوقاية ومكافحة كافّة أشكال الإجرام الخطير وخاصّةً الجريمة الـمنظّمة عبـر الوطنيّة وتبييض الأموال وجرائم الفساد والجرائم الإلكترونيّة والاستخدام غير القانوني للعملات الافتراضية والأصول الماليّة الرّقميّة ومكافحتها والاتّجار بالأشخاص وجرائم البيئة  والتّحويل غير الشّرعيّ للأموال إلى الخارج والتّعاون من أجل استردادها، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

28 نوفمبر، 2023

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