التوقيع على اتفاقية إطار بين اتصالات الجزائر والوكالة الوطنية لتسحين السكن وتطويره “عدل”

أعلنت إتصالات الجزائر، في بيان لها، عن التوقيع على اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى ربط مختلف الأقطاب الحضرية الجديدة الجاري إنجازها والمشاريع المستقبلية بشبكة بالأنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا.

وجرى حفل التوقيع على الإتفاقية، اليوم الأحد، بمقر المديرية العامة لاتصالات الجزائر، بحضور الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، عادل بن تومي، والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فؤاد مقراني.

كما تهدف هذه الاتفاقية بالأساس، إلى تحسين الإطار المعيشي في مواقع “عدل” من خلال ربطها بشبكة الأنترنت عبر تقنية الألياف البصرية، مع الحرص على ربط هذه السكنات بهذه التكنولوجيا قبل تسليمها للمواطنين.

كما أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تساهم في تسريع إطلاق النشاطات التجارية على مستوى مواقع “عدل”، من خلال تزويدها بالأنترنت ذي التدفق العالي والعالي جدا، مما يعزز التنمية الاقتصادية المحلية.

شرف الدين عبد النور

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