البرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022
البرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس العالم 2022 حسب توقيت غرينيتش:
– الأحد 20 نوفمبر:
* المجموعة الأولى:
قطر – الإكوادور (ملعب البيت) -الساعة 16:00
– الاثنين 21 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
السنغال – هولندا (الثمامة) – الساعة 16:00
* المجموعة الثانية:
إنجلترا – إيران (خليفة) – الساعة 13:00
الولايات المتحدة – ويلز (أحمد بن علي) – الساعة 19:00
– الثلاثاء 22 نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
الأرجنتين – السعودية (لوسيل) – الساعة 10:00
المكسيك – بولندا (974) – الساعة 16:00
*المجموعة الرابعة:
الدنمارك – تونس (المدينة التعليمية) ـ الساعة 13:00
فرنسا – أستراليا (الجنوب) – الساعة 19:00
– الأربعاء 23 نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
ألمانيا – اليابان (خليفة) – الساعة 13:00
إسبانيا – كوستاريكا (الثمامة) – الساعة 16:00
* المجموعة السادسة:
المغرب – كرواتيا (البيت) – الساعة 10:00
بلجيكا – كندا (أحمد بن علي) – الساعة 19:00
– الخميس 24 نوفمبر
* المجموعة السابعة:
سويسرا – الكاميرون (الجنوب) -الساعة 10:00
البرازيل – صربيا (لوسيل) – الساعة 19:00
* المجموعة الثامنة:
الأوروغواي – كوريا الجنوبية (المدينة التعليمية) – الساعة 13:00
البرتغال – غانا (974) – الساعة 16:00
– الجمعة 25 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
قطر – السنغال (الثمامة) – الساعة 13:00
هولندا – الإكوادور (خليفة) – الساعة 16:00
* المجموعة الثانية:
ويلز – إيران (أحمد بن علي) – الساعة 10:00
إنجلترا – الولايات المتحدة (البيت) -الساعة 19:00
– السبت 26 نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
بولندا – السعودية (المدينة التعليمية) – الساعة 13:00
الأرجنتين – المكسيك (لوسيل) – الساعة 19:00
* المجموعة الرابعة:
تونس – أستراليا (الجنوب) – الساعة 10:00
فرنسا – الدنمارك (974) – الساعة 16:00
– الأحد 27 نوفمبر
* المجموعة الخامسة:
اليابان – كوستاريكا (أحمد بن علي) – الساعة 10:00
إسبانيا – ألمانيا (البيت) – الساعة 19:00
* المجموعة السادسة:
بلجيكا – المغرب (الثمامة) – الساعة 13:00
كرواتيا – كندا (خليفة) – الساعة 16:00
– الاثنين 28 نوفمبر
* المجموعة السابعة:
الكاميرون – صربيا (الجنوب) – الساعة 10:00
البرازيل – سويسرا (974) – الساعة 16:00
*المجموعة الثامنة:
كوريا الجنوبية – غانا (المدينة التعليمية) – الساعة 13:00
البرتغال – الأوروغواي (لوسيل) – الساعة 19:00
الثلاثاء 29 نوفمبر
* المجموعة الأولى:
الإكوادور – السنغال (خليفة) – الساعة 15:00
هولندا – قطر (البيت) – الساعة 15:00
* المجموعة الثانية:
إيران – الولايات المتحدة (الثمامة) – الساعة 19:00
ويلز – إنجلترا (أحمد بن علي) – الساعة 19:00
– الأربعاء 30 نوفمبر
* المجموعة الثالثة:
بولندا – الأرجنتين (974) – الساعة 19:00
السعودية – المكسيك (لوسيل) – الساعة 19:00
* المجموعة الرابعة:
أستراليا – الدنمارك (الجنوب) -الساعة 15:00
تونس – فرنسا (المدينة التعليمية) – الساعة 15:00
– الخميس 1 ديسمبر
* المجموعة الخامسة:
اليابان – إسبانيا (خليفة) – الساعة 19:00
كوستاريكا – ألمانيا (البيت) – الساعة 19:00
* المجموعة السادسة:
كندا – المغرب (الثمامة) – الساعة 15:00
كرواتيا – بلجيكا (أحمد بن علي) – الساعة 15:00
– الجمعة 2 ديسمبر
* المجموعة السابعة:
صربيا – سويسرا (974) – الساعة 19:00
الكاميرون – البرازيل (لوسيل) – الساعة 19:00
* المجموعة الثامنة:
غانا – الأوروغواي (الجنوب) – الساعة 15:00
كوريا الجنوبية – البرتغال (المدينة التعليمية) – الساعة 15:00.