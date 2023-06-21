البرلمان العربي يدين اقتحام مبنى إقامة سفير الجزائر بالعاصمة السودانية الخرطوم وتخريب محتوياته

أدان البرلمان العربي، واستنكر بشدة الاقتحام الذي استهدف مبنى إقامة سفير الجزائر لدى السودان وتخريب محتوياته.

ودعا البرلمان العربي، في بيان له، إلى ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، مجددا رفضه التام لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، وداعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان .

ش.ن

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