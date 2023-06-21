البرلمان العربي يدين اقتحام مبنى إقامة سفير الجزائر بالعاصمة السودانية الخرطوم وتخريب محتوياته

21 يونيو، 2023

أدان البرلمان العربي، واستنكر بشدة الاقتحام الذي استهدف مبنى إقامة سفير الجزائر لدى السودان وتخريب محتوياته.

ودعا البرلمان العربي، في بيان له، إلى ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، مجددا رفضه التام لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها، وداعيا السلطات السودانية إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل لها ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان .

ش.ن

21 يونيو، 2023

مقالات ذات صلة

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

3 سبتمبر، 2022

وزير الطاقة يشرف على مراسيم الامضاء على اتفاقيتين للتعاون مع قطاع البحث العلمي

18 فبراير، 2023

وزارة الطاقة والمناجم : إطلاق 26 مشروعا للبحث عن المعادن

3 أكتوبر، 2021

وزارة الدفاع: حجز أزيد من 7 قناطير من المخدرات المغربية

18 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: